Смотреть онлайн Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Серкль Брюгге — Зюлте-Варегем, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ян Брейдел. Судить этот матч будет Jan Boterberg.