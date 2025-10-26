Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Про-Лига: Серкль БрюггеЗюлте-Варегем, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ян Брейдел. Судить этот матч будет Jan Boterberg.

МСК, 12 тур, Стадион: Ян Брейдел
Бельгия - Про-Лига
Серкль Брюгге
Oumar Diakite 68'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Зюлте-Варегем
Jeppe Erenbjerg 24'
Jeppe Erenbjerg icon
24'
Счет после первого тайма 0:1
Oumar Diakite icon
68'
Текстовая трансляция
24'
Jeppe Erenbjerg - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Зюлте-Варегем - Угловой
68'
Oumar Diakite - 2-ой Гол
74'
Угловой
Зюлте-Варегем - Угловой
90+3'
Угловой
Зюлте-Варегем - Угловой

Превью матча Серкль Брюгге — Зюлте-Варегем

Команда Серкль Брюгге в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-13. Команда Зюлте-Варегем, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Серкль Брюгге в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Зюлте-Варегем забивает 2, пропускает 1.

Серкль Брюгге Серкль Брюгге
21
Бельгия
Maxime Delanghe
5
Кот-д'Ивуар
Emmanuel Kakou
3
Литва
Эдгарас Уткус
66
Бельгия
Christiaan Ravych
15
Gary Magnee
17
Австрия
Oluwaseun Adewumi
18
Бельгия
Пиетер Геркенс
28
Бельгия
Ханнес Ван Дер Бругген
37
Франция
Edan Diop
11
Эквадор
Alan Minda
10
Кот-д'Ивуар
Oumar Diakite
Тренер
Германия
Onur Cinel
Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем
13
Бельгия
Brent Gabriel
19
Бельгия
Benoit Nyssen
3
Бельгия
Anton Tanghe
5
Дания
Jakob Kiilerich
55
Бельгия
Yannick Cappelle
21
Nnadi Tocukvu
8
Бельгия
Thomas Claes
11
Кипр
Stavros Gavriel
24
Дания
Jeppe Erenbjerg
22
Joseph Opoku
18
Дания
Anosike Ementa
Тренер
Бельгия
Sven Vandenbroeck

Статистика матча

Владение мячом
Серкль Брюгге Серкль Брюгге
59%
Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем
41%
Атаки
128
86
Угловые
0
3
Фолы
6
15
Удары (всего)
11
11
Удары мимо ворот
15
13
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jan Boterberg (Бельгия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Jan Boterberg назначал пенальти

Комментарии к матчу
