Смотреть онлайн Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Серкль Брюгге — Зюлте-Варегем, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ян Брейдел. Судить этот матч будет Jan Boterberg.
Превью матча Серкль Брюгге — Зюлте-Варегем
Команда Серкль Брюгге в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-13. Команда Зюлте-Варегем, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Серкль Брюгге в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Зюлте-Варегем забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jan Boterberg (Бельгия).
За последние 7 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Jan Boterberg назначал пенальти