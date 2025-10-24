Смотреть онлайн Шарлеруа - Андерлехт 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Шарлеруа — Андерлехт, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе дю Паи де Шарлеруа. Судить этот матч будет Lawrence Visser.
Превью матча Шарлеруа — Андерлехт
Команда Шарлеруа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-14. Команда Андерлехт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Шарлеруа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Андерлехт забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lawrence Visser (Бельгия).
За последние 10 матчей судья показал 46 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Lawrence Visser назначал пенальти