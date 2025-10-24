Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Шарлеруа - Андерлехт 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Про-Лига: ШарлеруаАндерлехт, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе дю Паи де Шарлеруа. Судить этот матч будет Lawrence Visser.

МСК, 12 тур, Стадион: дю Паи де Шарлеруа
Бельгия - Про-Лига
Шарлеруа
Zoumana Keita 82'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Андерлехт
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Cheick Keita icon
82'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
18'
Угловой
Андерлехт - Угловой
20'
Угловой
Андерлехт - Угловой
40'
Угловой
Андерлехт - Угловой
43'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
46'
Угловой
Андерлехт - Угловой
52'
Угловой
Андерлехт - Угловой
61'
Угловой
Андерлехт - Угловой
67'
Угловой
Андерлехт - Угловой
73'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
81'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
82'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
82'
Cheick Keita - 1-ый Гол
88'
Угловой
Андерлехт - Угловой
90+1'
Угловой
Андерлехт - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2

Превью матча Шарлеруа — Андерлехт

Команда Шарлеруа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-14. Команда Андерлехт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Шарлеруа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Андерлехт забивает 1, пропускает 1.

Шарлеруа Шарлеруа
55
Бельгия
Martin Delavalee
3
Франция
Kevin Van Den Kerkhof
4
Швеция
Aiham Ousou
95
Франция
Cheick Keita
24
Бельгия
Mardochee Nzita
22
Алжир
Yacine Titraoui
5
Франция
Etiene Camara
14
Германия
Патрик Пфлюке
8
Норвегия
Jakob Napoleon Romsaas
10
Кот-д'Ивуар
Parfait Guiagon
21
Франция
Aurelien Scheidler
Тренер
Бельгия
Rik Demil
Андерлехт Андерлехт
26
Бельгия
Колин Коосеманс
54
Бельгия
Killian Sardella
3
Дания
Lucas Hey
55
Бельгия
Marco Kana
5
Сенегал
Мусса Ндиае
74
Бельгия
Nathan De Cat
13
Канада
Nathan-Dylan Saliba
7
Бельгия
Ilay Camara
11
Бельгия
Торган Азар
19
Эквадор
Nilson David Angulo Ramirez
9
Сербия
Mihajlo Cvetkovic
Тренер
Албания
Бесник Хаси

Статистика матча

Владение мячом
Шарлеруа Шарлеруа
38%
Андерлехт Андерлехт
62%
Атаки
78
87
Угловые
5
9
Фолы
7
12
Удары (всего)
4
3
Удары мимо ворот
5
12
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lawrence Visser (Бельгия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 46 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Lawrence Visser назначал пенальти

Игры 12 тур
26.10.2025
Юнион Сент-Жиллоис
2:0
Сент-Трюйден
Завершен
26.10.2025
Генк
1:1
Ла-Лувьер
Завершен
26.10.2025
Серкль Брюгге
1:1
Зюлте-Варегем
Завершен
26.10.2025
Антверпен
0:1
Брюгге
Завершен
25.10.2025
Гент
4:0
Стандард Льеж
Завершен
24.10.2025
Шарлеруа
1:0
Андерлехт
Завершен
Комментарии к матчу
