Смотреть онлайн Генк - Ла-Лувьер 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Генк — Ла-Лувьер, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луминус Арена. Судить этот матч будет Bert Verbeke.
Превью матча Генк — Ла-Лувьер
Команда Генк в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-11. Команда Ла-Лувьер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Генк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ла-Лувьер забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bert Verbeke (Нидерланды).
За последние 7 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 7 матчей) Bert Verbeke назначал пенальти