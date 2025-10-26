Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Генк - Ла-Лувьер 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Про-Лига: ГенкЛа-Лувьер, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луминус Арена. Судить этот матч будет Bert Verbeke.

МСК, 12 тур, Стадион: Луминус Арена
Бельгия - Про-Лига
Генк
Daan Heymans 41'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Ла-Лувьер
Jordi Liongola 8'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Jordi Liongola icon
8'
Daan Heymans icon
41'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Текстовая трансляция
8'
Jordi Liongola - 1-ый Гол
16'
Угловой
RAAL La Louviere - Угловой
41'
Daan Heymans - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
46'
Угловой
RAAL La Louviere - Угловой
53'
Угловой
Генк - Угловой
68'
Угловой
Генк - Угловой
71'
Угловой
RAAL La Louviere - Угловой
80'
Угловой
Генк - Угловой
87'
Угловой
Генк - Угловой
90+1'
Угловой
Генк - Угловой
90+4'
Угловой
Генк - Угловой
90+5'
Угловой
Генк - Угловой
90+5'
Угловой
Генк - Угловой
90+7'
Угловой
Генк - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3

Превью матча Генк — Ла-Лувьер

Команда Генк в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-11. Команда Ла-Лувьер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Генк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ла-Лувьер забивает 1, пропускает 1.

Генк Генк
1
Бельгия
Хендрик Ван Кромбрудж
27
Бельгия
Ken Tshiend
3
Испания
Мухаид Садик
6
Бельгия
Matte Smets
18
Бельгия
Жорис Кайембе Диту
8
Бельгия
Брайан Хейнен
38
Бельгия
Daan Heymans
20
Бельгия
Konstantinos Karetsas
24
Nikolas Sattlberger
14
Нигерия
Йира Сор
29
Бельгия
Robin Mirisola
Тренер
Германия
Торстен Финк
Ла-Лувьер Ла-Лувьер
21
Аргентина
Marcos Peano
4
Сенегал
Wagane Faye
99
Франция
Yllan Okou
25
Франция
Djibril Lamego
8
Руанда
Samuel Leopold Marie Gueulette
11
Бурунди
Jordi Liongola
98
Франция
Owen Maes
23
Бельгия
Singa Ito
5
Бельгия
Thierry Lutonda
29
Франция
Oucasse Mendy
22
Гана
Jerry Afriyie
Тренер
Бельгия
Frederic Taquin

Статистика матча

Владение мячом
Генк Генк
81%
Ла-Лувьер Ла-Лувьер
19%
Атаки
144
67
Угловые
9
3
Фолы
15
12
Удары (всего)
11
6
Удары мимо ворот
18
6
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bert Verbeke (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 7 матчей) Bert Verbeke назначал пенальти

Игры 12 тур
26.10.2025
Юнион Сент-Жиллоис
2:0
Сент-Трюйден
Завершен
26.10.2025
Генк
1:1
Ла-Лувьер
Завершен
26.10.2025
Серкль Брюгге
1:1
Зюлте-Варегем
Завершен
26.10.2025
Антверпен
0:1
Брюгге
Завершен
25.10.2025
Гент
4:0
Стандард Льеж
Завершен
24.10.2025
Шарлеруа
1:0
Андерлехт
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA