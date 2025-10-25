Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Гент - Стандард Льеж 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Про-Лига: ГентСтандард Льеж, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Геламко Арена. Судить этот матч будет Nathan Verboomen.

МСК, 12 тур, Стадион: Геламко Арена
Бельгия - Про-Лига
Гент
van der Heyden 8'
Omri Gandelman 17'
van der Heyden 45+4'
Omri Gandelman 83'
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Стандард Льеж
van der Heyden - Гент icon
8'
Omri Gandelman icon
17'
van der Heyden - Гент icon
45+4'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,2
Omri Gandelman icon
83'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Гент - Угловой
8'
van der Heyden - 1-ый Гол
17'
Omri Gandelman - 2-ой Гол
22'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
45+4'
Угловой
Гент - Угловой
45+4'
Угловой
Гент - Угловой
45+4'
van der Heyden - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 0,2
52'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
52'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
62'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
76'
Угловой
Гент - Угловой
83'
Omri Gandelman - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,2

Превью матча Гент — Стандард Льеж

Команда Гент в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-20. Команда Стандард Льеж, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Гент в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Стандард Льеж забивает 1, пропускает 1.

Гент Гент
33
Бельгия
Дави Роэф
29
Франция
Jean-Kevin Duverne
3
Эстония
Maksim Paskotsi
44
Бельгия
Siebe Van Der Heyden
20
Португалия
Tiago Araujo
18
Бельгия
Matisse Samoise
17
Бельгия
Mathias Delorge Knieper
11
Швеция
Momodou Lamin Sonko
6
Израиль
Omri Gandelman
15
Япония
Atsuki Ito
45
Hyllarion Goore
Тренер
Хорватия
Иван Леко
Стандард Льеж Стандард Льеж
1
Бельгия
Matthieu Luka Epolo
13
США
Marlon Fossey
25
Бельгия
Ibe Hautekiet
24
Франция
Жозуэ Омаву
7
Германия
Тобиас Мохр
23
Мадагаскар
Марко Илаймахаритра
6
Бельгия
Hakim Sahabo
14
Бельгия
Leandre Kuavita
10
Германия
Dennis Eckert Ayensa
17
Коморские острова
Rafiki Said Ahamada
9
Франция
Томас Хенри
Тренер
Бельгия
Vincent Euvrard

Статистика матча

Владение мячом
Гент Гент
50%
Стандард Льеж Стандард Льеж
50%
Атаки
110
95
Угловые
4
4
Фолы
4
4
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
10
11
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nathan Verboomen (Бельгия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Nathan Verboomen назначал пенальти

Игры 12 тур
26.10.2025
Юнион Сент-Жиллоис
2:0
Сент-Трюйден
Завершен
26.10.2025
Генк
1:1
Ла-Лувьер
Завершен
26.10.2025
Серкль Брюгге
1:1
Зюлте-Варегем
Завершен
26.10.2025
Антверпен
0:1
Брюгге
Завершен
25.10.2025
Гент
4:0
Стандард Льеж
Завершен
24.10.2025
Шарлеруа
1:0
Андерлехт
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA