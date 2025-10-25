Смотреть онлайн Гент - Стандард Льеж 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Гент — Стандард Льеж, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Геламко Арена. Судить этот матч будет Nathan Verboomen.
Превью матча Гент — Стандард Льеж
Команда Гент в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-20. Команда Стандард Льеж, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Гент в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Стандард Льеж забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nathan Verboomen (Бельгия).
За последние 8 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Nathan Verboomen назначал пенальти