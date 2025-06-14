Смотреть онлайн ФК Куско - Сьенсиано 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: ФК Куско — Сьенсиано, 15 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега. Судить этот матч будет Jordi Espinoza.
Превью матча ФК Куско — Сьенсиано
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jordi Espinoza (Перу).
За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 8 матчей) Jordi Espinoza назначал пенальти