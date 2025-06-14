Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн ФК Куско - Сьенсиано 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: ФК КускоСьенсиано, 15 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега. Судить этот матч будет Jordi Espinoza.

МСК, 15 тур, Стадион: Инца Гарсиласо де ла Вега
Peru Liga 1
ФК Куско
Завершен
0 : 0
14 июня 2025
Сьенсиано
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
ФК Куско - Угловой
23'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
31'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
43'
Угловой
ФК Куско - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
62'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
65'
Угловой
ФК Куско - Угловой
70'
Угловой
ФК Куско - Угловой
80'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
83'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
90+5'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2

Превью матча ФК Куско — Сьенсиано

ФК Куско ФК Куско
28
Перу
Pedro Diaz
2
Перу
Marco Antonio Saravia
8
Перу
Aldair Fuentes
6
Перу
Алваро Ампуеро
24
Перу
Marlon Ruidias
16
Перу
Oswaldo Valenzuela
26
Аргентина
Nicolas Silva
14
Перу
Carlos Diez
10
Аргентина
Ivan Colman
22
Аргентина
Лукас Колитто
9
Аргентина
Facundo Callejo
Тренер
Аргентина
Miguel Rondelli
Сьенсиано Сьенсиано
24
Аргентина
Juan Bolado
70
Колумбия
Jimmy Valoyes
4
Уругвай
Maximiliano Amondarain
3
Перу
Эдвин Алекси Гомес
7
Перу
Josue Estrada
14
Перу
Тинео Клаудио Торрехон
5
Уругвай
Santiago Arias
20
Перу
Luis Benites
25
Аргентина
Gaspar Gentile
8
Уругвай
Agustin Gonzalez
17
Перу
Оснар Норонья
Тренер
Аргентина
Carlos Desio

История последних встреч

ФК Куско
ФК Куско
Сьенсиано
ФК Куско
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
Сьенсиано
Сьенсиано
1:2
ФК Куско
ФК Куско
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Куско ФК Куско
52%
Сьенсиано Сьенсиано
48%
Атаки
62
84
Угловые
4
6
Фолы
6
11
Удары (всего)
13
24
Удары мимо ворот
12
11
Удары в створ ворот
5
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jordi Espinoza (Перу).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 8 матчей) Jordi Espinoza назначал пенальти

Игры 15 тур
21.10.2025
Спорт Бойз
1:0
Мелгар
Завершен
20.10.2025
Хуанкайо
1:2
Альянса Лима
Завершен
20.10.2025
Реал Гарсиласо
0:1
Кристал
Завершен
19.10.2025
Атлетико Грау
0:2
Кахамарка
Завершен
19.10.2025
Сьенсиано
1:2
ФК Куско
Завершен
18.10.2025
Комеркиянтес
1:0
Альянса
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA