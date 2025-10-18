Смотреть онлайн Комеркиянтес - Альянса 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Комеркиянтес — Альянса, 15 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Maldonado Gamarra. Судить этот матч будет Julio Cesar Quiroz.
Превью матча Комеркиянтес — Альянса
Команда Комеркиянтес в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-11. Команда Альянса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Комеркиянтес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Альянса забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Альянса, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Julio Cesar Quiroz (Перу).
За последние 14 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (4 из 14 матчей) Julio Cesar Quiroz назначал пенальти