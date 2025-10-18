Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Комеркиянтес - Альянса 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: КомеркиянтесАльянса, 15 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Maldonado Gamarra. Судить этот матч будет Julio Cesar Quiroz.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Juan Maldonado Gamarra
Peru Liga 1
Комеркиянтес
Lecaros 18'
Завершен
1 : 0
18 октября 2025
Альянса
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Lecaros - Комеркиянтес icon
18'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,7
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,7
Текстовая трансляция
18'
Lecaros - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 4,7
51'
Угловой
Альянса - Угловой
85'
Угловой
Альянса - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,7

Превью матча Комеркиянтес — Альянса

Команда Комеркиянтес в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-11. Команда Альянса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Комеркиянтес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Альянса забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Альянса, в том матче победу одержали хозяева.

Комеркиянтес Комеркиянтес
35
Перу
Gilmar Paredes
40
Перу
Flavio Alcedo
25
Перу
Williams Aldair Guzman Vargas
36
Перу
Gabriel Alfaro
23
Уругвай
Alvaro Villete
20
Перу
Jose Antonio Parodi
30
Перу
Jose Marina
16
Аргентина
Nahuel Ezequiel Tecilla
22
Аргентина
Julian Marchioni
9
Аргентина
Matias Sen
31
Перу
Rotceh Aguilar
Тренер
Аргентина
Claudio Dario Biaggio
Альянса Альянса
19
Аргентина
Mauro Perez
29
Аргентина
Miguel Agustin Graneros
40
Juan Jesus Quinones
20
Перу
Jimmy Perez
21
Перу
Erick Perleche
1
Уругвай
Diego Melian
22
Перу
Frank Ysique
8
Аргентина
Federico Illanes
13
Перу
Орасио Бенинкаса
24
Перу
Anthony Gordillo
7
Аргентина
Родриго Кастро
Тренер
Аргентина
Gerardo Ameli

История последних встреч

Комеркиянтес
Комеркиянтес
Альянса
Комеркиянтес
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.06.2025
Альянса
Альянса
3:0
Комеркиянтес
Комеркиянтес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Комеркиянтес Комеркиянтес
37%
Альянса Альянса
63%
Атаки
0
0
Угловые
0
2
Фолы
11
9
Удары (всего)
5
11
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Julio Cesar Quiroz (Перу).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (4 из 14 матчей) Julio Cesar Quiroz назначал пенальти

Игры 15 тур
21.10.2025
Спорт Бойз
1:0
Мелгар
Завершен
20.10.2025
Хуанкайо
1:2
Альянса Лима
Завершен
20.10.2025
Реал Гарсиласо
0:1
Кристал
Завершен
19.10.2025
Атлетико Грау
0:2
Кахамарка
Завершен
19.10.2025
Сьенсиано
1:2
ФК Куско
Завершен
18.10.2025
Комеркиянтес
1:0
Альянса
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA