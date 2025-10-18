Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1 : Комеркиянтес — Альянса , 15 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Maldonado Gamarra . Судить этот матч будет Julio Cesar Quiroz .

Превью матча Комеркиянтес — Альянса

Команда Комеркиянтес в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-11. Команда Альянса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Комеркиянтес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Альянса забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Альянса, в том матче победу одержали хозяева.