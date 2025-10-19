Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Грау - Кахамарка 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Атлетико ГрауКахамарка, 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Чампеонес дель 36. Судить этот матч будет Cesar Garcia.

МСК, 15 тур, Стадион: Чампеонес дель 36
Peru Liga 1
Атлетико Грау
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Кахамарка
Quintero 52'
Villamarin 57'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Quintero - Кахамарка icon
52'
Villamarin - Кахамарка icon
57'
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,3
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
30'
Угловой
Кахамарка - Угловой
33'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
36'
Угловой
Кахамарка - Угловой
44'
Угловой
Кахамарка - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
52'
Quintero - 1-ый Гол
57'
Villamarin - 2-ой Гол
61'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
90'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
90+1'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,3

Превью матча Атлетико Грау — Кахамарка

Команда Атлетико Грау в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-11. Команда Кахамарка, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-11. Команда Атлетико Грау в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кахамарка забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июня 2025 на поле команды Кахамарка, в том матче победу одержали гостьи.

Атлетико Грау Атлетико Грау
8
Перу
Diego Soto
15
Перу
Jeremy Rostaing
10
Перу
Paulo De La Cruz
27
Аргентина
Rodrigo Tapia
11
Аргентина
Neri Bandiera
5
Перу
Rafael Guarderas
9
Аргентина
Tomas Sandoval
6
Перу
Elsar Rodas
14
Перу
Jose Bolivar
1
Перу
Патрисио Альварес
99
Перу
Рауль Руидиас
Тренер
Аргентина
Angel Comizzo
Кахамарка Кахамарка
7
Yehider Ibarguen Guerra
21
Перу
Diego Campos
17
Перу
Luis Garro
10
Перу
Erinson Ramirez
8
Перу
Cristian Mejia
6
Перу
Jose Lujan
27
Перу
Piero Serra
13
Перу
Freddy Oncoy
26
Аргентина
Juan Cruz Vega
11
Колумбия
Jarlin Quintero
5
Перу
Joaquin Aguirre
Тренер
Аргентина
Hernan Lisi

История последних встреч

Атлетико Грау
Атлетико Грау
Кахамарка
Атлетико Грау
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.06.2025
Кахамарка
Кахамарка
0:2
Атлетико Грау
Атлетико Грау
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Грау Атлетико Грау
67%
Кахамарка Кахамарка
33%
Атаки
110
55
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Cesar Garcia (Перу).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Cesar Garcia назначал пенальти

Игры 15 тур
21.10.2025
Спорт Бойз
1:0
Мелгар
Завершен
20.10.2025
Хуанкайо
1:2
Альянса Лима
Завершен
20.10.2025
Реал Гарсиласо
0:1
Кристал
Завершен
19.10.2025
Атлетико Грау
0:2
Кахамарка
Завершен
19.10.2025
Сьенсиано
1:2
ФК Куско
Завершен
18.10.2025
Комеркиянтес
1:0
Альянса
Завершен
