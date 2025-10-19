Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1 : Атлетико Грау — Кахамарка , 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Чампеонес дель 36 . Судить этот матч будет Cesar Garcia .

Превью матча Атлетико Грау — Кахамарка

Команда Атлетико Грау в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-11. Команда Кахамарка, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-11. Команда Атлетико Грау в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кахамарка забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июня 2025 на поле команды Кахамарка, в том матче победу одержали гостьи.