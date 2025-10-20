Превью матча Реал Гарсиласо — Кристал

Команда Реал Гарсиласо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-15. Команда Кристал, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-6. Команда Реал Гарсиласо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кристал забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Кристал, в том матче победу одержали хозяева.