Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Реал Гарсиласо - Кристал 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Реал ГарсиласоКристал, 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега. Судить этот матч будет Pablo Lopez Ramos.

МСК, 15 тур, Стадион: Инца Гарсиласо де ла Вега
Peru Liga 1
Реал Гарсиласо
Завершен
0 : 1
20 октября 2025
Кристал
Ирвен Авила 88'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Ирвен Авила icon
88'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
23'
Угловой
Кристал - Угловой
26'
Угловой
Кристал - Угловой
34'
Угловой
Кристал - Угловой
40'
Угловой
Кристал - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Кристал - Угловой
54'
Угловой
Кристал - Угловой
56'
Угловой
Кристал - Угловой
59'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
60'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
73'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
81'
Угловой
Кристал - Угловой
88'
Ирвен Авила - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Реал Гарсиласо — Кристал

Команда Реал Гарсиласо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-15. Команда Кристал, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-6. Команда Реал Гарсиласо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кристал забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Кристал, в том матче победу одержали хозяева.

Реал Гарсиласо Реал Гарсиласо
19
Аргентина
Ezequiel Naya
55
Перу
Erick Canales
11
Аргентина
Pablo Erustes
18
Перу
Orlando Nunez
8
Аргентина
Nicolas Gomez
1
Перу
Patrick Zubczuk
10
Перу
Kevin Sandoval
22
Перу
Jefferson Portales
16
Аргентина
Карлос Белтран
23
Перу
Xavi Moreno Layme
13
Перу
Хуан Диего Лохас
Тренер
Аргентина
Carlos Bustos
Кристал Кристал
1
Перу
Diego Enriquez
5
Перу
Rafael Lutiger
29
Перу
Alejandro Posito
23
Перу
Maxloren Castro
10
Перу
Christopher Gonzales
96
Перу
Луис Абрам
77
Перу
Catriel Cabellos
47
Бразилия
Фелипе Визеу
8
Уругвай
Leandro Sosa
7
Аргентина
Santiago Gonzalez
6
Перу
Jesus Pretell
Тренер
Бразилия
Пауло Аутури

История последних встреч

Реал Гарсиласо
Реал Гарсиласо
Кристал
Реал Гарсиласо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Кристал
Кристал
3:2
Реал Гарсиласо
Реал Гарсиласо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Гарсиласо Реал Гарсиласо
40%
Кристал Кристал
60%
Атаки
72
98
Угловые
4
8
Фолы
11
11
Удары (всего)
8
15
Удары мимо ворот
10
13
Удары в створ ворот
1
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pablo Lopez Ramos (Перу).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 27% (3 из 11 матчей) Pablo Lopez Ramos назначал пенальти

Игры 15 тур
21.10.2025
Спорт Бойз
1:0
Мелгар
Завершен
20.10.2025
Хуанкайо
1:2
Альянса Лима
Завершен
20.10.2025
Реал Гарсиласо
0:1
Кристал
Завершен
19.10.2025
Атлетико Грау
0:2
Кахамарка
Завершен
19.10.2025
Сьенсиано
1:2
ФК Куско
Завершен
18.10.2025
Комеркиянтес
1:0
Альянса
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Монако Монако
19 Ноября
22:00
Венеция Венеция
Манреса Манреса
19 Ноября
22:00
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
Палмейрас Палмейрас
19 Ноября
21:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Гамбург Тауэрс Гамбург Тауэрс
19 Ноября
20:30
РБ Зальцбург РБ Зальцбург
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
19 Ноября
21:15
Цибона Цибона
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
19 Ноября
20:30
Паниониос Паниониос
Лиеткабелис Лиеткабелис
19 Ноября
20:30
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Бурж Бурж
19 Ноября
22:30
Хопси Ползела Хопси Ползела
Илирия Илирия
19 Ноября
22:45
Раста Раста
Динамо Сассари Динамо Сассари
19 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA