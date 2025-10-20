Смотреть онлайн Реал Гарсиласо - Кристал 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Реал Гарсиласо — Кристал, 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега. Судить этот матч будет Pablo Lopez Ramos.
Превью матча Реал Гарсиласо — Кристал
Команда Реал Гарсиласо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-15. Команда Кристал, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-6. Команда Реал Гарсиласо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кристал забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Кристал, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Pablo Lopez Ramos (Перу).
За последние 11 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 27% (3 из 11 матчей) Pablo Lopez Ramos назначал пенальти