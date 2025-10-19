Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Сьенсиано - ФК Куско 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: СьенсианоФК Куско, 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега. Судить этот матч будет Jordi Espinoza.

МСК, 15 тур, Стадион: Инца Гарсиласо де ла Вега
Peru Liga 1
Сьенсиано
Алехандро Хоберг 71'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
ФК Куско
Juan Tevez 37'
Juan Tevez 43'
Juan Tevez icon
37'
Juan Tevez icon
43'
Счет после первого тайма 0:2
Алехандро Хоберг icon
71'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
35'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
37'
Угловой
ФК Куско - Угловой
37'
Juan Tevez - 1-ый Гол
41'
Угловой
ФК Куско - Угловой
43'
Juan Tevez - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
66'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
71'
Алехандро Хоберг - 3-ий Гол
80'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
90+6'
Угловой
ФК Куско - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Сьенсиано — ФК Куско

Команда Сьенсиано в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда ФК Куско, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-5. Команда Сьенсиано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Куско забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды ФК Куско, в том матче сыграли вничью.

Сьенсиано Сьенсиано
6
Аргентина
Леонел Галеано
77
Уругвай
Cristian Souza
14
Перу
Тинео Клаудио Торрехон
29
Уругвай
Ignacio Barrios
8
Уругвай
Agustin Gonzalez
30
Перу
Луис Бету да Силва
13
Перу
Алехандро Хоберг
4
Уругвай
Maximiliano Amondarain
70
Колумбия
Jimmy Valoyes
5
Уругвай
Santiago Arias
21
Эквадор
Карлос Гарсес
Тренер
Аргентина
Carlos Desio
ФК Куско ФК Куско
19
Перу
Carlos Gamarra
24
Перу
Marlon Ruidias
16
Перу
Oswaldo Valenzuela
11
Аргентина
Juan Tevez
6
Перу
Алваро Ампуеро
22
Аргентина
Лукас Колитто
10
Аргентина
Ivan Colman
26
Аргентина
Nicolas Silva
14
Перу
Carlos Diez
28
Перу
Pedro Diaz
8
Перу
Aldair Fuentes
Тренер
Аргентина
Miguel Rondelli

История последних встреч

Сьенсиано
Сьенсиано
ФК Куско
Сьенсиано
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
14.06.2025
ФК Куско
ФК Куско
0:0
Сьенсиано
Сьенсиано
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сьенсиано Сьенсиано
51%
ФК Куско ФК Куско
49%
Атаки
0
0
Угловые
4
3
Фолы
12
11
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jordi Espinoza (Перу).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 9 матчей) Jordi Espinoza назначал пенальти

21.10.2025
Спорт Бойз
1:0
Мелгар
Завершен
20.10.2025
Хуанкайо
1:2
Альянса Лима
Завершен
20.10.2025
Реал Гарсиласо
0:1
Кристал
Завершен
19.10.2025
Атлетико Грау
0:2
Кахамарка
Завершен
19.10.2025
Сьенсиано
1:2
ФК Куско
Завершен
18.10.2025
Комеркиянтес
1:0
Альянса
Завершен
