Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1 : Сьенсиано — ФК Куско , 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега . Судить этот матч будет Jordi Espinoza .

Превью матча Сьенсиано — ФК Куско

Команда Сьенсиано в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда ФК Куско, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-5. Команда Сьенсиано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Куско забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды ФК Куско, в том матче сыграли вничью.