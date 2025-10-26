Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga : Били Тигржи Либерец — Комета , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Типспорт Арена .

Превью матча Били Тигржи Либерец — Комета

Команда Били Тигржи Либерец в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 26-21. Команда Комета, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 22-29. Команда Били Тигржи Либерец в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Комета забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Комета, в том матче победу одержали гостьи.