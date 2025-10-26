Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Били Тигржи Либерец - Комета 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Extraliga: Били Тигржи ЛиберецКомета, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Типспорт Арена.

МСК, 18 тур, Стадион: Типспорт Арена
Czechia Extraliga
Били Тигржи Либерец
Завершен
4 : 3
26 октября 2025
Комета
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Комета
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Били Тигржи Либерец
-
Комета
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Били Тигржи Либерец
-
Комета
-
Били Тигржи Либерец
-
Били Тигржи Либерец
-

Превью матча Били Тигржи Либерец — Комета

Команда Били Тигржи Либерец в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 26-21. Команда Комета, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 22-29. Команда Били Тигржи Либерец в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Комета забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Комета, в том матче победу одержали гостьи.

Били Тигржи Либерец Били Тигржи Либерец
20
Чехия
Jaromir Pytlik
8
Латвия
Кристапс Зиле
60
Чехия
Petr Kvaca
31
Чехия
Stepan Lukes
82
Чехия
Ondrej Prochazka
77
Словакия
Martin Fasko-Rudas
90
Чехия
Denis Zeman
2
Канада
Layton Ahac
71
Чехия
Adam Najman
26
США
Jasper Weatherby
69
Чехия
Marek Zachar
83
Словакия
Servac Petrovsky
6
Чехия
David Aubrecht
14
Чехия
Адам Мусил
25
Чехия
Радан Ленч
81
Чехия
Filip Jansa
79
Чехия
Tomas Galvas
29
Словакия
Michal Ivan
43
Швеция
Филип Сандберг
44
Чехия
Радим Симек
13
Jaromir Perez
13
Jaromir Perez
Комета Комета
15
Чехия
Jakub Kos
1
Чехия
Jan Kavan
11
Чехия
Adam Boltvan
10
Чехия
Jan Ekrt
86
Чехия
Danny Chludil
63
Чехия
Radim Ferda
21
Канада
Брендан О'Доннелл
80
Чехия
Томаш Зогорна
20
Чехия
Хинек Зохора
7
Чехия
Tomas Bartejs
9
Чехия
Jakub Flek
18
Чехия
Adam Zboril
23
Чехия
Jan Scotka
83
Чехия
Simon Stransky
82
Чехия
Filip Kral
28
Чехия
Libor Zabransky
30
Чехия
Ales Stezka
72
Словакия
Andrej Kollar
8
Словакия
Марек Далога
93
Канада
Rhett Holland
22
Словакия
Кристиан Поспишил
24
Чехия
Михал Гуласи

История последних встреч

Били Тигржи Либерец
Били Тигржи Либерец
Комета
Били Тигржи Либерец
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.09.2025
Комета
Комета
4:5
Били Тигржи Либерец
Били Тигржи Либерец
Обзор
Игры 18 тур
26.10.2025
Сп. Прага
2:1
Бензина
Завершен
26.10.2025
ХК Оломоуц
2:1
Пардубице
Завершен
26.10.2025
Ческе-Будеёвице
4:3
Вагнерпласт
Завершен
26.10.2025
Млада
1:2
Витковице
Завершен
26.10.2025
Маунтфилд ХК
4:5
Карловы Вары
Завершен
26.10.2025
Били Тигржи Либерец
4:3
Комета
Завершен
26.10.2025
Пльзень
1:2
Оцеларжи Тринек
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:37
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30