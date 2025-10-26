Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Ческе-Будеёвице - Вагнерпласт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Extraliga: Ческе-БудеёвицеВагнерпласт, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Budvar Arena.

МСК, 18 тур, Стадион: Budvar Arena
Czechia Extraliga
Ческе-Будеёвице
Завершен
4 : 3
26 октября 2025
Вагнерпласт
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Вагнерпласт
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Вагнерпласт
-
Вагнерпласт
-
Счет после 2-го периода: 0-3
Ческе-Будеёвице
-
Ческе-Будеёвице
-
Ческе-Будеёвице
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Ческе-Будеёвице
-

Превью матча Ческе-Будеёвице — Вагнерпласт

Команда Ческе-Будеёвице в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 26-27. Команда Вагнерпласт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 20-29. Команда Ческе-Будеёвице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Вагнерпласт забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Вагнерпласт, в том матче победу одержали гостьи.

Ческе-Будеёвице Ческе-Будеёвице
2
Чехия
Jan Strmen
98
Чехия
Kachyna Ondrej
10
Чехия
Tomas Chlubna
14
Чехия
Ондрей Вала
17
Словакия
Matej Kaslik
29
Чехия
Jakub Lev
11
Чехия
Pavel Novak
56
Чехия
Martin Beranek
59
Чехия
Adam Kubik
34
Чехия
Filip Prikryl
20
Чехия
Matej Toman
22
Чехия
Josef Kolacek
45
Чехия
Jan Ordos
95
Дания
Nick Olesen
23
Канада
Brant Harris
65
Чехия
Tomas Cibulka
7
Чехия
Ян Стенцел
69
Чехия
Роман Враблик
16
Словакия
Robert Lantosi
37
Чехия
Бохумил Янк
12
Чехия
Pavel Pycha
21
Чехия
Matyas Marik
Вагнерпласт Вагнерпласт
57
Чехия
Martin Rysavy
8
Чехия
Michal Houdek
9
Чехия
Jakub Konecny
93
Tristen Robins
4
Чехия
Tomas Vandas
10
Adam Bares
37
Италия
Phil Pietroniro
63
Чехия
Martin Jandus
58
Чехия
Dusan Zovinec
23
Чехия
Martin Prochazka
20
Финляндия
Niko Ojamaki
35
Швеция
Оскар Данск
1
Чехия
Adam Brizgala
67
США
Kelly Klima
55
Канада
Jeremie Blain
28
США
Дэниел Одетт
31
Чехия
Krystof Hrabik
77
Канада
Griffin Mendel
43
Чехия
Антонин Мелка
21
Канада
Сэм Виньо
88
Чехия
Мирослав Форман
88
Чехия
Мирослав Форман

История последних встреч

Ческе-Будеёвице
Ческе-Будеёвице
Вагнерпласт
Ческе-Будеёвице
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.09.2025
Вагнерпласт
Вагнерпласт
1:4
Ческе-Будеёвице
Ческе-Будеёвице
Обзор
Игры 18 тур
26.10.2025
Сп. Прага
2:1
Бензина
Завершен
26.10.2025
ХК Оломоуц
2:1
Пардубице
Завершен
26.10.2025
Ческе-Будеёвице
4:3
Вагнерпласт
Завершен
26.10.2025
Млада
1:2
Витковице
Завершен
26.10.2025
Маунтфилд ХК
4:5
Карловы Вары
Завершен
26.10.2025
Били Тигржи Либерец
4:3
Комета
Завершен
26.10.2025
Пльзень
1:2
Оцеларжи Тринек
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00