Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga : Ческе-Будеёвице — Вагнерпласт , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Budvar Arena .

Превью матча Ческе-Будеёвице — Вагнерпласт

Команда Ческе-Будеёвице в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 26-27. Команда Вагнерпласт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 20-29. Команда Ческе-Будеёвице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Вагнерпласт забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Вагнерпласт, в том матче победу одержали гостьи.