Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga : Сп. Прага — Бензина , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе O2 Arena .

Превью матча Сп. Прага — Бензина

Команда Сп. Прага в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 30-28. Команда Бензина, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 17-37. Команда Сп. Прага в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Бензина забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Бензина, в том матче победу одержали гостьи.