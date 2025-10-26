Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Сп. Прага - Бензина 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Extraliga: Сп. ПрагаБензина, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе O2 Arena.

МСК, 18 тур, Стадион: O2 Arena
Czechia Extraliga
Сп. Прага
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Бензина
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сп. Прага
-
Сп. Прага
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Счет после 2-го периода: 2-0
Бензина
-
Счет после 3-го периода: 2-1

Превью матча Сп. Прага — Бензина

Команда Сп. Прага в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 30-28. Команда Бензина, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 17-37. Команда Сп. Прага в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Бензина забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Бензина, в том матче победу одержали гостьи.

Сп. Прага Сп. Прага
10
Канада
Марк Писик
97
Чехия
Доминик Масин
34
Чехия
Майкл Спейсек
42
Чехия
David Vitouch
14
Чехия
Филип Хлапик
77
Чехия
David Nemecek
43
Чехия
Якуб Коварж
20
Чехия
Ян Эберле
37
Чехия
Michal Vitouch
18
Чехия
Petr Ton
38
Чехия
Томас Хика
80
Финляндия
Niko Seppala
11
Чехия
Krystof Hrabik
4
Чехия
Jakub Sirota
23
Чехия
Pavel Kousal
32
Чехия
Йосеф Корженарж
94
Канада
Девин Шор
24
Канада
Аарон Ирвинг
16
Латвия
Martins Dzierkals
51
Чехия
Роман Горак
36
Чехия
Якуб Крейчик
74
Чехия
Adam Raska
Бензина Бензина
91
Словакия
Матуш Сукель
55
Чехия
Jaroslav Broz
20
Латвия
Маркус Комульс
63
Чехия
Marek Baranek
44
Канада
Quinn Schmiemann
7
Чехия
Michal Plutnar
74
Matej Mastalirsky
8
Словакия
Maxim Cajkovic
62
Чехия
Michal Gut
77
Чехия
Nicolas Hlava
87
Чехия
Josef Jicha
42
Словакия
Матей Томек
27
Канада
Кевин Цуцман
3
Чехия
Адам Полашек
4
Vojtech Husinecky
30
Чехия
Pavel Cajan
25
Чехия
David Kase
10
Чехия
Петр Кобласа
64
Чехия
Ондрей Юрчик
33
Финляндия
Маркус Хянникяйнен
73
Чехия
Онджей Касе
34
Чехия
Theodor Pistek

История последних встреч

Сп. Прага
Сп. Прага
Бензина
Сп. Прага
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.09.2025
Бензина
Бензина
1:5
Сп. Прага
Сп. Прага
Обзор
Игры 18 тур
26.10.2025
Сп. Прага
2:1
Бензина
Завершен
26.10.2025
ХК Оломоуц
2:1
Пардубице
Завершен
26.10.2025
Ческе-Будеёвице
4:3
Вагнерпласт
Завершен
26.10.2025
Млада
1:2
Витковице
Завершен
26.10.2025
Маунтфилд ХК
4:5
Карловы Вары
Завершен
26.10.2025
Били Тигржи Либерец
4:3
Комета
Завершен
26.10.2025
Пльзень
1:2
Оцеларжи Тринек
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Игокеа Игокеа
Партизан Партизан
17 Ноября
15:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Тимре Тимре
17 Ноября
02:23
Вегас Вегас
Миннесота Миннесота
17 Ноября
02:07
Бока Х Бока Х
Тигре Тигре
17 Ноября
02:15
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
17 Ноября
02:00