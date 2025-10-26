Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga : Млада — Витковице , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sko-Energo Arena .

Превью матча Млада — Витковице

Команда Млада в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 21-28. Команда Витковице, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-25. Команда Млада в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Витковице забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Витковице, в том матче победу одержали гостьи.