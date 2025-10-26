Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Млада - Витковице 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Extraliga: МладаВитковице, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sko-Energo Arena.

МСК, 18 тур, Стадион: Sko-Energo Arena
Czechia Extraliga
Млада
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Витковице
Витковице
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Счет после 2-го периода: 0-1
Млада
-
Витковице
-

Превью матча Млада — Витковице

Команда Млада в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 21-28. Команда Витковице, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-25. Команда Млада в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Витковице забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Витковице, в том матче победу одержали гостьи.

Млада Млада
9
Чехия
Vojtech Hradec
31
Чехия
Dominik Lakatos
16
Словакия
David Griger
77
Чехия
Tomas Havlin
93
Чехия
Vojtech Mokry
11
Tomas Mazura
6
Чехия
Karel Krepelka
33
Швеция
Martin Skarberg
97
Adam Vlasak
82
Чехия
Patrik Kral
25
Чехия
Vojtech Malinek
94
Чехия
Jakub Lichtag
42
Чехия
Filip Suchy
70
Латвия
Микс Индрашис
24
Чехия
Filip Pyrochta
89
США
Стив Мозес
12
Чехия
Томаш Форт
45
Чехия
Filip Pavlik
44
Чехия
Petr Gewiese
47
Чехия
Ян Бухтеле
38
Чехия
Доминик Фурх
18
Финляндия
Aleksi Rekonen
Витковице Витковице
12
Словакия
Samuel Knazko
86
Чехия
Matej Pribyl
23
Чехия
Vojtech Lednicky
34
Польша
Krzysztof Macias
25
Чехия
Patrik Zdrahal
81
Франция
Йохан Аувиту
26
Чехия
Vojtech Port
16
Чехия
Frantisek Rehak
72
Чехия
Jan Bambula
38
Чехия
Якуб Зборил
27
Словакия
Марек Хривик
49
Чехия
Доминик Граховина
24
Чехия
Jindrich Abdul
33
Чехия
Lukas Klimes
79
Чехия
Martin Hanzl
19
Канада
Anthony Nellis
67
Чехия
Jan Hladonik
11
Чехия
Marek Kalus
4
Канада
Joseph Leahy
8
Чехия
Patrik Demel
29
Латвия
Ралфс Фрейбергс
93
Чехия
Petr Hauser

История последних встреч

Млада
Млада
Витковице
Млада
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.09.2025
Витковице
Витковице
2:4
Млада
Млада
Обзор
Игры 18 тур
26.10.2025
Сп. Прага
2:1
Бензина
Завершен
26.10.2025
ХК Оломоуц
2:1
Пардубице
Завершен
26.10.2025
Ческе-Будеёвице
4:3
Вагнерпласт
Завершен
26.10.2025
Млада
1:2
Витковице
Завершен
26.10.2025
Маунтфилд ХК
4:5
Карловы Вары
Завершен
26.10.2025
Били Тигржи Либерец
4:3
Комета
Завершен
26.10.2025
Пльзень
1:2
Оцеларжи Тринек
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:37
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30