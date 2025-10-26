Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ХК Оломоуц - Пардубице 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Extraliga: ХК ОломоуцПардубице, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni Stadion.

МСК, 18 тур, Стадион: Zimni Stadion
Czechia Extraliga
ХК Оломоуц
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Пардубице
ХК Оломоуц
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Счет после 2-го периода: 1-0
Пардубице
-
Счет после 3-го периода: 1-1
ХК Оломоуц
-

Превью матча ХК Оломоуц — Пардубице

Команда ХК Оломоуц в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 22-22. Команда Пардубице, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 28-26. Команда ХК Оломоуц в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пардубице забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Пардубице, в том матче победу одержали хозяева.

ХК Оломоуц ХК Оломоуц
37
Швеция
Evan Stella
10
Чехия
Ondrej Najman
47
Словения
Rok Macuh
89
Чехия
Jakub Doktor
48
Чехия
Томас Черны
62
Чехия
Karel Plasek
61
Trevor Cosgrove
84
Словакия
Viliam Cacho
11
Чехия
Petr Fridrich
4
Чехия
Adam Rutar
81
Чехия
Ondrej Matys
77
Чехия
Michal Hradek
88
Чехия
Jakub Navratil
29
Чехия
Oldrich Cichon
24
Чехия
Lukas Andel
1
Чехия
Матей Маховски
14
Чехия
Резничек Далибор
91
Чехия
Silvester Kusko
23
Чехия
Иржи Ондрушек
19
Чехия
Лукас Находил
27
Чехия
Alex Rasner
32
Чехия
Якуб Орсава
Пардубице Пардубице
33
Чехия
Ян Коштялек
15
Канада
John Ludvig
90
Чехия
Роберт Кусал
35
Чехия
Роман Вилл
79
Miguel Tourigny
22
Чехия
Robin Kaplan
8
Чехия
Adam Fiala
47
Чехия
Martin Svec
23
Чехия
Лукаш Седлак
27
Чехия
Matej Pekar
14
Канада
Карсен Творински
24
Чехия
Либор Хаек
89
Чехия
Ян Мандат
94
Чехия
Jakub Lauko
44
Чехия
Patrik Poulicek
19
Чехия
Роман Червенка
7
Чехия
Tomas Dvorak
4
Чехия
Ondrej Miklis
55
Чехия
Tomas Vondracek
29
Словакия
Milos Kelemen
11
Чехия
Jachym Kondelik
28
Чехия
Erik Pospisil

История последних встреч

ХК Оломоуц
ХК Оломоуц
Пардубице
ХК Оломоуц
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.09.2025
Пардубице
Пардубице
3:1
ХК Оломоуц
ХК Оломоуц
Обзор
Игры 18 тур
26.10.2025
Сп. Прага
2:1
Бензина
Завершен
26.10.2025
ХК Оломоуц
2:1
Пардубице
Завершен
26.10.2025
Ческе-Будеёвице
4:3
Вагнерпласт
Завершен
26.10.2025
Млада
1:2
Витковице
Завершен
26.10.2025
Маунтфилд ХК
4:5
Карловы Вары
Завершен
26.10.2025
Били Тигржи Либерец
4:3
Комета
Завершен
26.10.2025
Пльзень
1:2
Оцеларжи Тринек
Завершен
Комментарии к матчу
