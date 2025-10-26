Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga : ХК Оломоуц — Пардубице , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni Stadion .

Превью матча ХК Оломоуц — Пардубице

Команда ХК Оломоуц в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 22-22. Команда Пардубице, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 28-26. Команда ХК Оломоуц в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пардубице забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Пардубице, в том матче победу одержали хозяева.