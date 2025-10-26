Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Дефенсор Спортинг - ABC Importadora Alvarado 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: Дефенсор СпортингABC Importadora Alvarado, Четвертьфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:10 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Defensor Sporting.

МСК, Четвертьфинал, Арена: Polideportivo Defensor Sporting
Южноамериканская лига клубов
Дефенсор Спортинг
Завершен
27:27 20:13 18:26 23:22 13:2
101 : 90
26 октября 2025
ABC Importadora Alvarado
Превью матча Дефенсор Спортинг — ABC Importadora Alvarado

Команда Дефенсор Спортинг в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда ABC Importadora Alvarado, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
23
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
19
14
% реализации штрафных
76
77.8
Кол-во реализованных бросков
32
29
Игры Четвертьфинал
16.11.2025
Дефенсор Спортинг
75:66
Коринтианс
Завершен
10.11.2025
Клуб Олимпия
75:89
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
09.11.2025
Jorge Guzman
76:55
Университет Сукре
Завершен
30.10.2025
Депортиво Сан Хосе
81:77
Регатас
Завершен
29.10.2025
Пиньейру
96:55
Леонес де Кильпэу
Завершен
27.10.2025
Коринтианс
100:96
Кимса
Завершен
26.10.2025
Дефенсор Спортинг
101:90
ABC Importadora Alvarado
Завершен
12.10.2025
Университет Сукре
65:89
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
12.10.2025
Мотилонас Дель Норте
29:70
Васко да Гама
Завершен
06.10.2025
Обера ТК
63:81
Jorge Guzman
Завершен
Комментарии к матчу
