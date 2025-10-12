Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Университет Сукре - Ферро Карриль Оэсте 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: Университет СукреФерро Карриль Оэсте, 3 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo de Garcilazo.

МСК, 3 тур, Арена: Polideportivo de Garcilazo
Южноамериканская лига клубов
Университет Сукре
Завершен
15:21 20:23 10:29 20:16
65 : 89
12 октября 2025
Ферро Карриль Оэсте
Смотреть онлайн
Превью матча Университет Сукре — Ферро Карриль Оэсте

Команда Университет Сукре в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Ферро Карриль Оэсте, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Университет Сукре, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Университет Сукре
Университет Сукре
Ферро Карриль Оэсте
Университет Сукре
0 побед
1 победа
0%
100%
08.11.2025
Университет Сукре
Университет Сукре
59:102
Ферро Карриль Оэсте
Ферро Карриль Оэсте
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
27
3-х очк. попадания
6
11
Реализовано штрафных
13
2
% реализации штрафных
81.2
28.6
Кол-во реализованных бросков
36
40
Игры 3 тур
10.11.2025
Клуб Олимпия
75:89
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
09.11.2025
Jorge Guzman
76:55
Университет Сукре
Завершен
30.10.2025
Депортиво Сан Хосе
81:77
Регатас
Завершен
29.10.2025
Пиньейру
96:55
Леонес де Кильпэу
Завершен
27.10.2025
Коринтианс
100:96
Кимса
Завершен
26.10.2025
Дефенсор Спортинг
101:90
ABC Importadora Alvarado
Завершен
12.10.2025
Университет Сукре
65:89
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
12.10.2025
Мотилонас Дель Норте
29:70
Васко да Гама
Завершен
06.10.2025
Обера ТК
63:81
Jorge Guzman
Завершен
