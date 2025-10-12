Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов : Университет Сукре — Ферро Карриль Оэсте , 3 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo de Garcilazo .

Превью матча Университет Сукре — Ферро Карриль Оэсте

Команда Университет Сукре в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Ферро Карриль Оэсте, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Университет Сукре, в том матче победу одержали гостьи.