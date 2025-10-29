Смотреть онлайн Пиньейру - Леонес де Кильпэу 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: Пиньейру — Леонес де Кильпэу, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:40 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Poliesportivo Henrique Villaboim.
30:11 19:21 21:9 26:14
Превью матча Пиньейру — Леонес де Кильпэу
Команда Пиньейру в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Леонес де Кильпэу, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.