Смотреть онлайн Мотилонас Дель Норте - Васко да Гама 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: Мотилонас Дель Норте — Васко да Гама, 3 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Toto Hernandez.
8:20 9:12 4:18 8:20
Превью матча Мотилонас Дель Норте — Васко да Гама
Команда Мотилонас Дель Норте в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей.