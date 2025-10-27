Смотреть онлайн Коринтианс - Кимса 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: Коринтианс — Кимса, Четвертьфинал . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Poliesportivo Wlamir Marques.
16:28 25:18 28:21 20:22 11:7
Превью матча Коринтианс — Кимса
Команда Коринтианс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Кимса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.