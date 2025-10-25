Смотреть онлайн Бурк (21) - Шоле (21) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Национальный чемпионат по баскетболу U21: Бурк (21) — Шоле (21), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Бурк (21) — Шоле (21)
Команда Бурк (21) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Шоле (21), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.