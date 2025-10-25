Смотреть онлайн Нантер (21) - Лион Вийербан (21) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Национальный чемпионат по баскетболу U21: Нантер (21) — Лион Вийербан (21), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
25:6 18:22 17:21 25:23
Превью матча Нантер (21) — Лион Вийербан (21)
Команда Нантер (21) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Лион Вийербан (21), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.