Превью матча Нантер (21) — Лион Вийербан (21)

Команда Нантер (21) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Лион Вийербан (21), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.