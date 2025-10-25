Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Дижон (21) - Страсбург (21) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция. Национальный чемпионат по баскетболу U21: Дижон (21)Страсбург (21), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Франция. Национальный чемпионат по баскетболу U21
Дижон (21)
Завершен
20:21 23:19 12:22 20:20
75 : 82
25 октября 2025
Страсбург (21)
Смотреть онлайн
Превью матча Дижон (21) — Страсбург (21)

Команда Дижон (21) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Страсбург (21), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.

Игры 5 тур
26.10.2025
Элан Шалон (21)
65:88
Париж (21)
Завершен
25.10.2025
Нантер (21)
85:72
Лион Вийербан (21)
Завершен
25.10.2025
Монако (21)
83:60
Боулазак (21)
Завершен
25.10.2025
Бурк (21)
79:84
Шоле (21)
Завершен
25.10.2025
Дижон (21)
75:82
Страсбург (21)
Завершен
25.10.2025
Гравелинес (21)
79:78
Нанси (21)
Завершен
25.10.2025
Ле-Ман (21)
92:68
Ле Портел (21)
Завершен
24.10.2025
Лимож (21)
82:84
Saint Quentin U21
Завершен
Комментарии к матчу
