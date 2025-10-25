Смотреть онлайн Ле-Ман (21) - Ле Портел (21) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Национальный чемпионат по баскетболу U21: Ле-Ман (21) — Ле Портел (21), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
21:23 25:15 20:9 26:21
Превью матча Ле-Ман (21) — Ле Портел (21)
Команда Ле-Ман (21) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча.