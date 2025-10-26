Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Элан Шалон (21) - Париж (21) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция. Национальный чемпионат по баскетболу U21: Элан Шалон (21)Париж (21), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Франция. Национальный чемпионат по баскетболу U21
Элан Шалон (21)
Завершен
18:24 18:20 18:23 11:21
65 : 88
26 октября 2025
Париж (21)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Элан Шалон (21) — Париж (21)

Команда Элан Шалон (21) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Париж (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Игры 5 тур
26.10.2025
Элан Шалон (21)
65:88
Париж (21)
Завершен
25.10.2025
Нантер (21)
85:72
Лион Вийербан (21)
Завершен
25.10.2025
Монако (21)
83:60
Боулазак (21)
Завершен
25.10.2025
Бурк (21)
79:84
Шоле (21)
Завершен
25.10.2025
Дижон (21)
75:82
Страсбург (21)
Завершен
25.10.2025
Гравелинес (21)
79:78
Нанси (21)
Завершен
25.10.2025
Ле-Ман (21)
92:68
Ле Портел (21)
Завершен
24.10.2025
Лимож (21)
82:84
Saint Quentin U21
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
10 Ноября
19:00
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
10 Ноября
20:00
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
10 Ноября
20:00
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00