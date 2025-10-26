Франция. Национальный чемпионат по баскетболу U21

Превью матча Элан Шалон (21) — Париж (21)

Команда Элан Шалон (21) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Париж (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.