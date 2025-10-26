Смотреть онлайн Элан Шалон (21) - Париж (21) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Национальный чемпионат по баскетболу U21: Элан Шалон (21) — Париж (21), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
18:24 18:20 18:23 11:21
Превью матча Элан Шалон (21) — Париж (21)
Команда Элан Шалон (21) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Париж (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.