25.10.2025

Смотреть онлайн ББУ Зальцбург - Пирло Куфштайн Тауэрс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. 2-я лига. Баскетбол: ББУ ЗальцбургПирло Куфштайн Тауэрс, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Bbu Salzburg stadium.

МСК, 4 тур, Арена: Bbu Salzburg stadium
Австрия. 2-я лига. Баскетбол
ББУ Зальцбург
Завершен
22:26 16:16 25:32 11:22
74 : 96
25 октября 2025
Пирло Куфштайн Тауэрс
Превью матча ББУ Зальцбург — Пирло Куфштайн Тауэрс

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
26
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
15
14
% реализации штрафных
65.2
77.8
Кол-во реализованных бросков
40
50
Игры 4 тур
26.10.2025
Traiskirchen Lions NextGen
66:81
Вена Юнайтед Пост СВ
Завершен
26.10.2025
Вена Д.К. Тимбервулвз
91:95
Вортерзее Пиратен
Завершен
25.10.2025
ББУ Зальцбург
74:96
Пирло Куфштайн Тауэрс
Завершен
25.10.2025
Райффайзен Дорнбирн Лайонс
88:89
Сварко Райдерс
Завершен
25.10.2025
Аппер Австриан Баллерс
82:86
Маттерсбург Рокс
Завершен
25.10.2025
Штирия
60:84
Аллигаторз
Завершен
