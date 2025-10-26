Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Traiskirchen Lions NextGen - Вена Юнайтед Пост СВ 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. 2-я лига. Баскетбол: Traiskirchen Lions NextGenВена Юнайтед Пост СВ, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Австрия. 2-я лига. Баскетбол
Traiskirchen Lions NextGen
Завершен
18:14 14:22 20:20 14:25
66 : 81
26 октября 2025
Вена Юнайтед Пост СВ
Смотреть онлайн
Превью матча Traiskirchen Lions NextGen — Вена Юнайтед Пост СВ

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
29
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
9
11
% реализации штрафных
75
61.1
Кол-во реализованных бросков
26
34
Игры 4 тур
26.10.2025
Traiskirchen Lions NextGen
66:81
Вена Юнайтед Пост СВ
Завершен
26.10.2025
Вена Д.К. Тимбервулвз
91:95
Вортерзее Пиратен
Завершен
25.10.2025
ББУ Зальцбург
74:96
Пирло Куфштайн Тауэрс
Завершен
25.10.2025
Райффайзен Дорнбирн Лайонс
88:89
Сварко Райдерс
Завершен
25.10.2025
Аппер Австриан Баллерс
82:86
Маттерсбург Рокс
Завершен
25.10.2025
Штирия
60:84
Аллигаторз
Завершен
Комментарии к матчу
