Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. 2-я лига. Баскетбол: Вена Д.К. Тимбервулвз — Вортерзее Пиратен, 1/8 финала . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на арене Raiffeisen Sportpark.
22:22 18:18 26:29 19:16 6:10
Превью матча Вена Д.К. Тимбервулвз — Вортерзее Пиратен
Команда Вена Д.К. Тимбервулвз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Вортерзее Пиратен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.