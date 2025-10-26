Превью матча Вена Д.К. Тимбервулвз — Вортерзее Пиратен

Команда Вена Д.К. Тимбервулвз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Вортерзее Пиратен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.