25.10.2025
Смотреть онлайн Аппер Австриан Баллерс - Маттерсбург Рокс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. 2-я лига. Баскетбол: Аппер Австриан Баллерс — Маттерсбург Рокс, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на арене FCN KFZ Bauer Arena.
МСК, 1/8 финала, Арена: FCN KFZ Bauer Arena
Австрия. 2-я лига. Баскетбол
Завершен
15:16 24:25 21:22 22:23
82 : 86
25 октября 2025
Превью матча Аппер Австриан Баллерс — Маттерсбург Рокс
Статистика матча
2-х очк. попадания
5
5
3-х очк. попадания
1
2
Реализовано штрафных
5
2
% реализации штрафных
55.6
100
Кол-во реализованных бросков
10
8
Комментарии к матчу