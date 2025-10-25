25.10.2025
Смотреть онлайн Штирия - Аллигаторз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. 2-я лига. Баскетбол: Штирия — Аллигаторз, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на арене Sporthalle Walfersam.
МСК, 1/8 финала, Арена: Sporthalle Walfersam
Австрия. 2-я лига. Баскетбол
Завершен
9:23 12:22 22:18 17:21
60 : 84
25 октября 2025
Превью матча Штирия — Аллигаторз
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
24
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
9
13
% реализации штрафных
56.2
56.5
Кол-во реализованных бросков
30
46
Комментарии к матчу