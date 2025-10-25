Смотреть онлайн Bourges Basket (W) - Roche Vendee (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Женский чемпионат Франции по баскетболу: Bourges Basket (W) — Roche Vendee (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Palais des Sports du Prado.
17:8 15:21 24:20 21:10
Превью матча Bourges Basket (W) — Roche Vendee (W)
Команда Bourges Basket (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Roche Vendee (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.