Смотреть онлайн Villeneuve d'Ascq (W) - Charnay (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Женский чемпионат Франции по баскетболу: Villeneuve d'Ascq (W) — Charnay (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на арене Le Palacium.
22:24 24:20 23:13 16:13
Превью матча Villeneuve d'Ascq (W) — Charnay (W)
Команда Villeneuve d'Ascq (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Charnay (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.