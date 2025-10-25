Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Flammes Carolo Basket (W) - Angers (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЖенский чемпионат Франции по баскетболу: Flammes Carolo Basket (W)Angers (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Savings.

МСК, 5 тур, Арена: Arena Savings
Женский чемпионат Франции по баскетболу
Flammes Carolo Basket (W)
Завершен
14:13 21:13 27:11 16:10
78 : 47
25 октября 2025
Angers (W)
Превью матча Flammes Carolo Basket (W) — Angers (W)

Команда Flammes Carolo Basket (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Angers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
12
3-х очк. попадания
5
5
Реализовано штрафных
19
8
% реализации штрафных
90.5
61.5
Игры 5 тур
26.10.2025
Chartres (W)
76:73
Basket Lattes Montpellier (W)
Отменен
26.10.2025
Basket Landes (W)
77:57
Toulouse (W)
Завершен
26.10.2025
Villeneuve d'Ascq (W)
85:70
Charnay (W)
Завершен
25.10.2025
Lyon (W)
86:79
Landerneau Bretagne Basket (W)
Завершен
25.10.2025
Bourges Basket (W)
77:59
Roche Vendee (W)
Завершен
25.10.2025
Flammes Carolo Basket (W)
78:47
Angers (W)
Завершен
