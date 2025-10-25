Смотреть онлайн Flammes Carolo Basket (W) - Angers (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Женский чемпионат Франции по баскетболу: Flammes Carolo Basket (W) — Angers (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Savings.
14:13 21:13 27:11 16:10
Превью матча Flammes Carolo Basket (W) — Angers (W)
Команда Flammes Carolo Basket (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Angers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.