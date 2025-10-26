Смотреть онлайн Chartres (W) - Basket Lattes Montpellier (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Женский чемпионат Франции по баскетболу: Chartres (W) — Basket Lattes Montpellier (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
16:18 20:15 19:17 11:16 10:7
Превью матча Chartres (W) — Basket Lattes Montpellier (W)
Команда Chartres (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Basket Lattes Montpellier (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.