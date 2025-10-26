Смотреть онлайн Basket Landes (W) - Toulouse (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Женский чемпионат Франции по баскетболу: Basket Landes (W) — Toulouse (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на арене Francois Mitterrand Space.
22:12 20:10 17:20 18:15
Превью матча Basket Landes (W) — Toulouse (W)
Команда Basket Landes (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Toulouse (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.