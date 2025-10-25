Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera FEB : Тизона Бургос — Coruna , 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Эль Плантио .

Превью матча Тизона Бургос — Coruna

Команда Тизона Бургос в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Coruna, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Coruna, в том матче победу одержали гостьи.