25.10.2025

Смотреть онлайн Тизона Бургос - Coruna 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera FEB: Тизона БургосCoruna, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Эль Плантио.

МСК, 5 тур, Арена: Эль Плантио
Spain Primera FEB
Тизона Бургос
Завершен
25:22 20:29 24:24 13:22
82 : 97
25 октября 2025
Coruna
Превью матча Тизона Бургос — Coruna

Команда Тизона Бургос в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Coruna, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Coruna, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Тизона Бургос
Тизона Бургос
Coruna
Тизона Бургос
1 победа
0 побед
100%
0%
19.11.2025
Coruna
Coruna
83:95
Тизона Бургос
Тизона Бургос
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
23
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
18
27
% реализации штрафных
78.3
77.1
Игры 5 тур
26.10.2025
Palmer Basket Mallorca
57:78
Овьедо
Завершен
26.10.2025
Мелилья
80:75
Шоколад Паленсия
Завершен
25.10.2025
Тизона Бургос
82:97
Coruna
Завершен
25.10.2025
Менорка
97:61
Cartagena
Завершен
25.10.2025
Групо Алега Кантабрия
87:66
Оуренсе
Завершен
25.10.2025
Фуэнлабрада
99:81
Маллорка-Палма
Завершен
