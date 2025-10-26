26.10.2025
Смотреть онлайн Palmer Basket Mallorca - Овьедо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera FEB: Palmer Basket Mallorca — Овьедо, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Spain Primera FEB
Завершен
14:28 18:14 13:20 12:16
14:28 18:14 13:20 12:16
57 : 78
26 октября 2025
Превью матча Palmer Basket Mallorca — Овьедо
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
18
3-х очк. попадания
7
10
Реализовано штрафных
10
12
% реализации штрафных
62.5
75
Кол-во реализованных бросков
10
18
Комментарии к матчу