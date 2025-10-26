Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Palmer Basket Mallorca - Овьедо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera FEB: Palmer Basket MallorcaОвьедо, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Spain Primera FEB
Palmer Basket Mallorca
Завершен
14:28 18:14 13:20 12:16
57 : 78
26 октября 2025
Овьедо
Превью матча Palmer Basket Mallorca — Овьедо

Статистика матча

2-х очк. попадания
13
18
3-х очк. попадания
7
10
Реализовано штрафных
10
12
% реализации штрафных
62.5
75
Кол-во реализованных бросков
10
18
Игры 5 тур
26.10.2025
Palmer Basket Mallorca
57:78
Овьедо
Завершен
26.10.2025
Мелилья
80:75
Шоколад Паленсия
Завершен
25.10.2025
Тизона Бургос
82:97
Coruna
Завершен
25.10.2025
Менорка
97:61
Cartagena
Завершен
25.10.2025
Групо Алега Кантабрия
87:66
Оуренсе
Завершен
25.10.2025
Фуэнлабрада
99:81
Маллорка-Палма
Завершен
