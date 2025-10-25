Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Фуэнлабрада - Маллорка-Палма 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera FEB: ФуэнлабрадаМаллорка-Палма, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Fernando Martin.

МСК, 5 тур, Арена: Polideportivo Fernando Martin
Spain Primera FEB
Фуэнлабрада
Завершен
20:21 31:20 21:24 27:16
99 : 81
25 октября 2025
Маллорка-Палма
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Фуэнлабрада — Маллорка-Палма

Команда Фуэнлабрада в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Маллорка-Палма, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
14
12
Реализовано штрафных
15
5
% реализации штрафных
65.2
83.3
Кол-во реализованных бросков
50
37
Игры 5 тур
26.10.2025
Palmer Basket Mallorca
57:78
Овьедо
Завершен
26.10.2025
Мелилья
80:75
Шоколад Паленсия
Завершен
25.10.2025
Тизона Бургос
82:97
Coruna
Завершен
25.10.2025
Менорка
97:61
Cartagena
Завершен
25.10.2025
Групо Алега Кантабрия
87:66
Оуренсе
Завершен
25.10.2025
Фуэнлабрада
99:81
Маллорка-Палма
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
Вильярреал Вильярреал
Майорка Майорка
22 Ноября
23:00
Сент-Луис Сент-Луис
Айлендерс Айлендерс
22 Ноября
23:30
ФК Порту ФК Порту
Синтренше Синтренше
22 Ноября
23:15
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Dijon Dijon
22 Ноября
22:30
Ст. Миррен Ст. Миррен
Селтик Селтик
22 Ноября
23:00
Брюгге Брюгге
Шарлеруа Шарлеруа
22 Ноября
22:45
Хераклес Хераклес
Иглз Иглз
22 Ноября
23:00
Abdullah Mason Abdullah Mason
Сэм Ноакс Сэм Ноакс
22 Ноября
23:30