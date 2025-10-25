Смотреть онлайн Фуэнлабрада - Маллорка-Палма 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera FEB: Фуэнлабрада — Маллорка-Палма, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Fernando Martin.
20:21 31:20 21:24 27:16
Превью матча Фуэнлабрада — Маллорка-Палма
Команда Фуэнлабрада в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Маллорка-Палма, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.