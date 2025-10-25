Смотреть онлайн Менорка - Cartagena 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera FEB: Менорка — Cartagena, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Pavello Menorca.
Превью матча Менорка — Cartagena
Команда Менорка в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Cartagena, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений.