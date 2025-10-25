Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Менорка - Cartagena 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera FEB: МеноркаCartagena, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Pavello Menorca.

МСК, 5 тур, Арена: Pavello Menorca
Spain Primera FEB
Менорка
Завершен
18:14 31:13 23:18 25:16
97 : 61
25 октября 2025
Cartagena
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Менорка — Cartagena

Команда Менорка в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Cartagena, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
17
3-х очк. попадания
13
4
Реализовано штрафных
20
15
% реализации штрафных
74.1
62.5
Игры 5 тур
26.10.2025
Palmer Basket Mallorca
57:78
Овьедо
Завершен
26.10.2025
Мелилья
80:75
Шоколад Паленсия
Завершен
25.10.2025
Тизона Бургос
82:97
Coruna
Завершен
25.10.2025
Менорка
97:61
Cartagena
Завершен
25.10.2025
Групо Алега Кантабрия
87:66
Оуренсе
Завершен
25.10.2025
Фуэнлабрада
99:81
Маллорка-Палма
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00