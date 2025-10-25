Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Групо Алега Кантабрия - Оуренсе 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera FEB: Групо Алега КантабрияОуренсе, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Pabellon Municipal Vicente Trueba.

МСК, 5 тур, Арена: Pabellon Municipal Vicente Trueba
Spain Primera FEB
Групо Алега Кантабрия
Завершен
18:19 26:22 10:4 33:21
87 : 66
25 октября 2025
Оуренсе
Превью матча Групо Алега Кантабрия — Оуренсе

Команда Групо Алега Кантабрия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Оуренсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
8
5
Реализовано штрафных
27
17
% реализации штрафных
77.1
77.3
Игры 5 тур
26.10.2025
Palmer Basket Mallorca
57:78
Овьедо
Завершен
26.10.2025
Мелилья
80:75
Шоколад Паленсия
Завершен
25.10.2025
Тизона Бургос
82:97
Coruna
Завершен
25.10.2025
Менорка
97:61
Cartagena
Завершен
25.10.2025
Групо Алега Кантабрия
87:66
Оуренсе
Завершен
25.10.2025
Фуэнлабрада
99:81
Маллорка-Палма
Завершен
