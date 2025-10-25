Смотреть онлайн Групо Алега Кантабрия - Оуренсе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera FEB: Групо Алега Кантабрия — Оуренсе, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Pabellon Municipal Vicente Trueba.
18:19 26:22 10:4 33:21
Превью матча Групо Алега Кантабрия — Оуренсе
Команда Групо Алега Кантабрия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Оуренсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.