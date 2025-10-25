Смотреть онлайн Эн Баскет Швельм - Hertener Loewen 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. Про B Север. Баскетбол: Эн Баскет Швельм — Hertener Loewen, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
27:20 16:15 16:12 18:24
Превью матча Эн Баскет Швельм — Hertener Loewen
Команда Эн Баскет Швельм в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Hertener Loewen, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.