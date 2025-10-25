Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ЭТБ Вонбау Баскетс - Изерлон Кангарус 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания. Про B Север. Баскетбол: ЭТБ Вонбау БаскетсИзерлон Кангарус, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Sporthalle Am Hallo.

МСК, 6 тур, Арена: Sporthalle Am Hallo
Германия. Про B Север. Баскетбол
ЭТБ Вонбау Баскетс
Завершен
21:17 27:18 27:15 17:13
92 : 63
25 октября 2025
Изерлон Кангарус
Смотреть онлайн
Превью матча ЭТБ Вонбау Баскетс — Изерлон Кангарус

Команда ЭТБ Вонбау Баскетс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
9
3-х очк. попадания
12
11
Реализовано штрафных
16
12
% реализации штрафных
76.2
63.2
Кол-во реализованных бросков
48
32
Игры 6 тур
26.10.2025
Rasta Vechta 2
90:103
Neustadt
Завершен
26.10.2025
Oldenburg Juniors
11:10
Драгонз
Отменен
26.10.2025
ТКС 49ерс
62:81
СК Рист Ведель
Завершен
25.10.2025
Эн Баскет Швельм
77:71
Hertener Loewen
Завершен
25.10.2025
ЭТБ Вонбау Баскетс
92:63
Изерлон Кангарус
Завершен
25.10.2025
Итцехо Иглз
77:82
ССВ Лок Бернау
Завершен
