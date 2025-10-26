26.10.2025
Смотреть онлайн Rasta Vechta 2 - Neustadt 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. Про B Север. Баскетбол: Rasta Vechta 2 — Neustadt, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Германия. Про B Север. Баскетбол
Завершен
22:19 24:33 21:25 23:26
22:19 24:33 21:25 23:26
90 : 103
26 октября 2025
Превью матча Rasta Vechta 2 — Neustadt
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
23
3-х очк. попадания
13
13
Реализовано штрафных
15
18
% реализации штрафных
71.4
62.1
Кол-во реализованных бросков
31
40
Комментарии к матчу