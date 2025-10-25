Смотреть онлайн Итцехо Иглз - ССВ Лок Бернау 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. Про B Север. Баскетбол: Итцехо Иглз — ССВ Лок Бернау, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
21:19 24:24 19:19 13:20
Превью матча Итцехо Иглз — ССВ Лок Бернау
Команда Итцехо Иглз в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда ССВ Лок Бернау, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.