26.10.2025
Смотреть онлайн ТКС 49ерс - СК Рист Ведель 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. Про B Север. Баскетбол: ТКС 49ерс — СК Рист Ведель, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Германия. Про B Север. Баскетбол
Завершен
18:19 16:11 8:27 20:24
62 : 81
26 октября 2025
Превью матча ТКС 49ерс — СК Рист Ведель
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
18
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
12
21
% реализации штрафных
70.6
70
Кол-во реализованных бросков
34
47
Комментарии к матчу