30.07.2025
Смотреть онлайн Понс - Маягуэс 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Понс — Маягуэс, 2 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Juan Pachin Vicens Auditorium.
МСК, 2 тур, Арена: Juan Pachin Vicens Auditorium
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Превью матча Понс — Маягуэс
История последних встреч
Понс
Маягуэс
0 побед
1 победа
0%
100%
28.07.2025
Маягуэс
85:79
Понс
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
13
6
Реализовано штрафных
21
14
% реализации штрафных
80.8
66.7
Кол-во реализованных бросков
53
38
Комментарии к матчу