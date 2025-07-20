Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Маягуэс - Понс 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: МаягуэсПонс, 2 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Palacio de Recreacion y Deportes.

МСК, 2 тур, Арена: Palacio de Recreacion y Deportes
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Маягуэс
Завершен
23:26 19:28 22:23 21:22
85 : 99
20 июля 2025
Понс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Маягуэс — Понс

Команда Маягуэс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Понс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 30 июля 2025 на поле команды Понс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Маягуэс
Маягуэс
Понс
Маягуэс
2 побед
3 побед
40%
60%
30.07.2025
Понс
Понс
99:67
Маягуэс
Маягуэс
Обзор
28.07.2025
Маягуэс
Маягуэс
85:79
Понс
Понс
Обзор
26.07.2025
Понс
Понс
91:88
Маягуэс
Маягуэс
Обзор
24.07.2025
Маягуэс
Маягуэс
68:74
Понс
Понс
Обзор
22.07.2025
Понс
Понс
78:85
Маягуэс
Маягуэс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
34
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
13
4
% реализации штрафных
76.5
66.7
Кол-во реализованных бросков
46
47
Комментарии к матчу
