Превью матча Маягуэс — Понс

Команда Маягуэс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Понс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 30 июля 2025 на поле команды Понс, в том матче победу одержали хозяева.