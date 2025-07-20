Смотреть онлайн Маягуэс - Понс 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Маягуэс — Понс, 2 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Palacio de Recreacion y Deportes.
Превью матча Маягуэс — Понс
Команда Маягуэс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Понс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 30 июля 2025 на поле команды Понс, в том матче победу одержали хозяева.