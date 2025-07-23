23.07.2025
Смотреть онлайн Vaqueros de Bayamon - Сантурсе 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Vaqueros de Bayamon — Сантурсе, 2 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ruben Rodriguez.
МСК, 2 тур, Арена: Coliseo Ruben Rodriguez
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
24:15 22:22 18:18 22:19
86 : 74
23 июля 2025
Превью матча Vaqueros de Bayamon — Сантурсе
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
24
3-х очк. попадания
5
5
Реализовано штрафных
23
11
% реализации штрафных
79.3
78.6
Кол-во реализованных бросков
52
40
Комментарии к матчу