23.07.2025

Смотреть онлайн Vaqueros de Bayamon - Сантурсе 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Vaqueros de BayamonСантурсе, 2 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ruben Rodriguez.

МСК, 2 тур, Арена: Coliseo Ruben Rodriguez
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Vaqueros de Bayamon
Завершен
24:15 22:22 18:18 22:19
86 : 74
23 июля 2025
Сантурсе
Превью матча Vaqueros de Bayamon — Сантурсе

История последних встреч

Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
Сантурсе
Vaqueros de Bayamon
2 побед
2 побед
50%
50%
31.07.2025
Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
92:75
Сантурсе
Сантурсе
29.07.2025
Сантурсе
Сантурсе
91:70
Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
27.07.2025
Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
88:85
Сантурсе
Сантурсе
25.07.2025
Сантурсе
Сантурсе
75:73
Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
Статистика матча

2-х очк. попадания
23
24
3-х очк. попадания
5
5
Реализовано штрафных
23
11
% реализации штрафных
79.3
78.6
Кол-во реализованных бросков
52
40
