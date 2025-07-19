19.07.2025
Смотреть онлайн Vaqueros de Bayamon - Сантурсе 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Vaqueros de Bayamon — Сантурсе, 2 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ruben Rodriguez.
МСК, 2 тур, Арена: Coliseo Ruben Rodriguez
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
21:23 23:12 27:16 24:20
95 : 71
19 июля 2025
Превью матча Vaqueros de Bayamon — Сантурсе
История последних встреч
Vaqueros de Bayamon
Сантурсе
3 побед
3 побед
50%
50%
31.07.2025
Vaqueros de Bayamon
92:75
Сантурсе
29.07.2025
Сантурсе
91:70
Vaqueros de Bayamon
27.07.2025
Vaqueros de Bayamon
88:85
Сантурсе
25.07.2025
Сантурсе
75:73
Vaqueros de Bayamon
23.07.2025
Vaqueros de Bayamon
86:74
Сантурсе
29.07.2025
Сантурсе
91:70
Vaqueros de Bayamon
27.07.2025
Vaqueros de Bayamon
88:85
Сантурсе
25.07.2025
Сантурсе
75:73
Vaqueros de Bayamon
23.07.2025
Vaqueros de Bayamon
86:74
Сантурсе
21.07.2025
Сантурсе
89:88
Vaqueros de Bayamon
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
19
3-х очк. попадания
8
4
Реализовано штрафных
15
21
% реализации штрафных
75
84
Кол-во реализованных бросков
51
44
Комментарии к матчу