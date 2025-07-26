Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Понс - Маягуэс 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: ПонсМаягуэс, 2 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Juan Pachin Vicens Auditorium.

МСК, 2 тур, Арена: Juan Pachin Vicens Auditorium
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Понс
Завершен
25:12 20:29 23:29 23:18
91 : 88
26 июля 2025
Маягуэс
Превью матча Понс — Маягуэс

История последних встреч

Понс
Понс
Маягуэс
Понс
1 победа
1 победа
50%
50%
30.07.2025
Понс
Понс
99:67
Маягуэс
Маягуэс
Обзор
28.07.2025
Маягуэс
Маягуэс
85:79
Понс
Понс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
12
10
Реализовано штрафных
10
18
% реализации штрафных
76.9
72
Кол-во реализованных бросков
44
48
Комментарии к матчу
