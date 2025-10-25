Смотреть онлайн Alba Berlin (W) - Syntainics MBC (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Женский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ: Alba Berlin (W) — Syntainics MBC (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Макс-Шмелинг-Халле.
22:12 13:15 2:5
Превью матча Alba Berlin (W) — Syntainics MBC (W)
Команда Alba Berlin (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.